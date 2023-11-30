Назван безопасный и эффективный метод похудения

Диетолог Кортни Кассис утверждает, что так называемая диета «90-30-50» поможет безопасно избавиться от лишних килограммов за три недели. Об этом методе похудения она рассказала в своем аккаунте в TikTok.

Кассис указала, что придерживаясь предложенной ею диеты необходимо съедать ежедневно не менее 90 граммов белка, 30 граммов клетчатки и 50 граммов полезных жиров. Эффективность такого рациона, говорит диетолог, объясняется балансом полезных веществ, которые позволяют чувствовать насыщение, но при этом не препятствуют процессу сжигания жира. Кроме того, Кассис заявила, что эта диета помогает улучшить метаболизм и сбалансировать уровень сахара в крови.

Основными продуктами для диеты «90-30-50» специалистка назвала творог, яйца, куриное мясо, чернику, цветную капусту, рыбу и бобовые. «Прелесть метода в том, что можно похудеть и не ограничивать себя в еде», — заявила Кассис. Она утверждает, что заметный эффект от такого питания появится уже через три недели.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

