Названа причина появления приступов мигрени

Врач Соллманн: воспаление в шейных мышцах может быть причиной мигрени

Приступы мигрени, а также головные боли напряжения могут быть вызваны воспалением в шейных мышцах. Об этом сообщил врач-радиолог Нико Соллманн, его слова публикует Американская ассоциация развития науки.

Солманн отметил, что он и группа его коллег изучили снимки магнитно-резонансной томографии 50 пациентов с головными болями и пришли к выводу, что причиной появления приступов мигрени и головной боли напряжения могут быть воспаления в шее. «Поэтому процедуры, направленные на шейные мышцы, могут привести как к облегчению боли в шее, так и к снятию головной боли», — считает врач.

Солманн допустил, что головные боли могут появляться даже из-за небольших воспалений трапециевидных мышц. При этом неинвазивные методы воздействия на шею он назвал более безопасными и эффективными способами лечения мигрени.

Ранее врач-невролог Насима Шадбер рассказал о причинах головной боли по утрам. По его словам, подобный симптом часто испытывают люди с апноэ во сне или те, кто злоупотребляет болеутоляющими препаратами.