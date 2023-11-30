Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:24, 30 ноября 2023Забота о себе

Названа причина появления приступов мигрени

Врач Соллманн: воспаление в шейных мышцах может быть причиной мигрени

Фото: Baranq / Shutterstock / Fotodom

Приступы мигрени, а также головные боли напряжения могут быть вызваны воспалением в шейных мышцах. Об этом сообщил врач-радиолог Нико Соллманн, его слова публикует Американская ассоциация развития науки.

Солманн отметил, что он и группа его коллег изучили снимки магнитно-резонансной томографии 50 пациентов с головными болями и пришли к выводу, что причиной появления приступов мигрени и головной боли напряжения могут быть воспаления в шее. «Поэтому процедуры, направленные на шейные мышцы, могут привести как к облегчению боли в шее, так и к снятию головной боли», — считает врач.

Солманн допустил, что головные боли могут появляться даже из-за небольших воспалений трапециевидных мышц. При этом неинвазивные методы воздействия на шею он назвал более безопасными и эффективными способами лечения мигрени.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Ранее врач-невролог Насима Шадбер рассказал о причинах головной боли по утрам. По его словам, подобный симптом часто испытывают люди с апноэ во сне или те, кто злоупотребляет болеутоляющими препаратами.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      12 морпехов погибли на полигоне в Ростовской области. Они разожгли костер среди боеприпасов

      В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества

      Названа причина появления приступов мигрени

      Россиянкам назвали модную замену пуховикам

      Полковника полиции арестовали по делу о миллионной взятке

      Известный российский комик оценил перспективу жизни в другой стране

      Стали известны детали перехода российского борца в иностранную сборную

      Финляндия прекратила приграничное сотрудничество с Россией после решения Москвы

      Король Великобритании Карл III попал в скандал из-за расизма

      В Китае запустят многоразовую ракету в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости