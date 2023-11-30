Названа стоимость самого дешевого жилья в Таиланде

Самая дешевая дешевая квартира в Таиланде стоит 1 млн рублей

Самая дешевая квартира на вторичном рынке Таиланда стоит чуть больше одного миллиона рублей. Цену наиболее доступного готового жилья «Ленте.ру» назвали эксперты компании «ГЖА.рф».

За указанную сумму можно приобрести объект площадью 30 квадратных метров, расположенный в Северной Паттайе. Как отмечают аналитики, квартира предлагает «комфортабельное проживание в одном из самых популярных туристических направлений».

На втором месте по доступности оказалась квартира площадью 28 «квадратов» за 1,93 миллиона рублей, а на третьем — объект в 26 «квадратов» за 2,96 миллиона рублей. Четвертое место досталось апартаментам площадью 36 квадратных метров за 2,99 миллиона рублей, пятое — квартире в 26 «квадратов» за 3,27 миллиона. Все объекта находятся в Паттайе.

Ранее сообщалось, что российский спрос на жилье в Таиланде значительно вырос. С января по август 2023 года россияне увеличили активность на рынке недвижимости страны на 16,8 процента относительно аналогичного периода 2022 года.