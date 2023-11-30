Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:05, 30 ноября 2023Среда обитания

Названа стоимость самого дешевого жилья в Таиланде

Самая дешевая дешевая квартира в Таиланде стоит 1 млн рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Самая дешевая квартира на вторичном рынке Таиланда стоит чуть больше одного миллиона рублей. Цену наиболее доступного готового жилья «Ленте.ру» назвали эксперты компании «ГЖА.рф».

За указанную сумму можно приобрести объект площадью 30 квадратных метров, расположенный в Северной Паттайе. Как отмечают аналитики, квартира предлагает «комфортабельное проживание в одном из самых популярных туристических направлений».

На втором месте по доступности оказалась квартира площадью 28 «квадратов» за 1,93 миллиона рублей, а на третьем — объект в 26 «квадратов» за 2,96 миллиона рублей. Четвертое место досталось апартаментам площадью 36 квадратных метров за 2,99 миллиона рублей, пятое — квартире в 26 «квадратов» за 3,27 миллиона. Все объекта находятся в Паттайе.

Ранее сообщалось, что российский спрос на жилье в Таиланде значительно вырос. С января по август 2023 года россияне увеличили активность на рынке недвижимости страны на 16,8 процента относительно аналогичного периода 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Самолету можно, а Захаровой нельзя» Болгария развернула в обход борт Лаврова, потому что с ним летела представитель МИД

      Врач объяснила разницу в пользе морской рыбы и речной

      В ЕС пригрозили привлечь Польшу к ответственности

      США и Израиль задумались о высылке тысячи боевиков ХАМАС из сектора Газа

      Овечкин ушел с площадки без набранных очков в четвертом матче НХЛ подряд

      Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

      Женщина попробовала в ресторане салат с человечиной

      Устроившую ДТП порнозвезду приговорили к 17 годам тюрьмы

      РПЦ предложила уравнять духовников в правах с бойцами на СВО

      В российском онкоцентре произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости