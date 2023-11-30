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07:02, 30 ноября 2023Забота о себе

Названы пугающие мужчин женские комплексы

Фото: Alex Sheldon / Unsplash

Мужчин могут испугать и оттолкнуть женская неуверенность в своем теле и некоторые другие комплексы, заявила клинический психолог медицинского центра «Медскан» Геляна Ширикинова. Их эксперт назвала в беседе с «Лентой.ру».

Ширикинова считает, что мужчинам не по вкусу маскулинность, присущая некоторым женщинам. По ее словам, зачастую от таких дам можно услышать: «Хочу найти себе партнера, который будет большим мужиком, чем я». На практике такая женщина не только не встретит свою мечту, но и окажется в изоляции от мужской помощи и внимания, объяснила психолог.

Собеседница «Ленты.ру» также отметила, что отпугнуть мужчин могут женщины, недовольные своим телом и комплексующие по поводу родинок, лишних килограммов и других особенностей внешности. По ее словам, люди обоих полов ищут партнеров, излучающих позитив, принимающих себя или работающих над собой без самобичевания. Рядом с постоянно комплексующим человеком растет нервное напряжение, которое со временем вызывает желание сбежать подальше.

Расстройство социальной адаптации шагает по планете семимильными шагами. Речь идет о неспособности построить общение, карьеру, обеспечить личные потребности и многое другое. И многие люди могут комплексовать по этому поводу, что тоже не добавляет очков в глазах потенциального партнера

Геляна Ширикиноваклинический психолог

По мнению Ширикиновой, мужчины могут избегать и тех женщин, которые выросли в неблагополучных семьях и из-за этого контролируют каждый шаг партнера. Отпугнет их и женщина с заниженной самооценкой, которая сравнивает себя с каждой знакомой избранника, подытожила психолог.

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Ранее Ширикинова назвала способы сохранить яркий секс в браке. По ее словам, для этого необходимо оказывать знаки внимания, делать комплименты и флиртовать.

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      Вера Владзиевская
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