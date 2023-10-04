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08:32, 4 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы сохранить яркий секс в браке

Фото: Erik Lucatero / Unsplash

Если после нескольких лет отношений или брака секс потерял яркость и стал скучным, партнером необходимо вместе решать эту проблему, заверила клинический психолог медицинского центра «Медскан» Геляна Ширикинова. В беседе с «Лентой.ру» специалистка также назвала другие способы сохранить страсть даже в длительном браке.

По словам Ширикиновой, пока партнеры оказывают друг другу знаки внимания, делают комплименты и флиртуют, сексуальные отношения в их паре остаются яркими. «Это огромная работа, которую люди вначале выполняют под воздействием влюбленности. Со временем накал страсти снижается, а долгие годы жизни бок о бок могут привести к тому, что секс станет рутиной», — отметила она.

Для сохранения постоянного интереса партнера имеет смысл оставаться интересной (интересным) в первую очередь для себя. Нужно иметь хобби, жить с удовольствием

Геляна Ширикиноваклинический психолог

Психолог подчеркнула, что решать такую проблему должны оба партнера, а не один из них. «Важно обозначить проблему и выяснить, скучно только одному или это общее состояние, есть ли у обоих партнеров желание жить долго и счастливо. Не стесняйтесь открыто обсуждать с близким человеком то, чего вам хочется в интимной жизни. Говорите ему о своих желаниях и фантазиях, будьте открыты к экспериментам. И не забывайте оказывать знаки внимания, как в молодости. А начать можно со слова "люблю"», — заключила Ширикинова.

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    Вера Владзиевская
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