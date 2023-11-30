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23:14, 30 ноября 2023Спорт

Названы спортсмены года в России

Пловчиха Чикунова и боксер Гаджимагомедов названы спортсменами года в России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Названы лауреаты Национальной спортивной премии России. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства спорта страны.

Пловчиха Евгения Чикунова и боксер Муслим Гаджимагомедов победили в номинациях «Гордость России» как спортсменка и спортсмен года. Лучшим тренером года стала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Вера Штельбаумс. Отмечается, что победители в номинациях получат по одному миллиону рублей.

Лауреаты премии были определены экспертным советом. В его состав входили известные спортсмены, тренеры, общественные деятели.

Чикунова — серебряный призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 метров брассом и победительница чемпионата Европы на короткой воде на этой дистанции. В апреле этого года она установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани. Спортсменка проплыла дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды.

Гаджимагомедов является чемпионом мира 2019 года. Также он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 килограмма.

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      Анастасия Борисова
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