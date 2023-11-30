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14:28, 30 ноября 2023Моя страна

Незрячий бегун из Челябинска завел блог об адаптивном спорте

Челябинский незрячий бегун Александр Новичихин завел канал «Разговор вслепую»

Кадр: «Разговор вслепую» / YouTube

Пятикратный чемпион России из Челябинска, незрячий бегун Александр Новичихин, завел собственный YouTube-канал под названием «Разговор вслепую», который посвящен спорту для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

В своих роликах Новичихин планирует рассказывать о людях, которые помогают развивать адаптивный спорт в стране, и о тренерах, которые приводят подопечных к высоким достижениям. Так, в первом выпуске легкоатлет пообщался с тренером по роллер-спорту и адаптивному горнолыжному спорту Владимиром Мельновым. Гость поведал об истоках роллер-спорта в Челябинске и о том, как пришел к тренерству в адаптивном спорте. Он занимается со спортсменами в инвалидных колясках, незрячими и другими людьми с «необычными возможностями».

«Мне кажется, получилось круто! В процессе съемки мы столкнулись с трудностями, но в итоге у нас получилось создать то, что мы хотели. В будущем хотелось бы модернизировать контент, пока мы в процессе. Спасибо за вашу поддержку. Мы с командой будем еще больше стараться, ждите от нас нового контента», — поделился автор блога.

В октябре стало известно, что приложением «Яндекс Музыка» теперь смогут пользоваться незрячие люди. Программа работает с применением скринридеров VoiceOver и TalkBack, которые зачитывают вслух содержимое экрана.

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      Карина Черных
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