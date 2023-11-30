Убежденная нудистка отказалась идти без одежды в единственное место

Британская художница Люси Мьюз, живущая в городе Кардифф, Уэльс, — убежденная нудистка, однако, по ее собственному признанию, есть место, куда она отказалась бы идти обнаженной. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Мьюз пристрастилась к натуризму, когда училась в университете. С тех пор большую часть времени она проводит без одежды. По ее словам, это помогает ей лучше выражать себя.

Британские законы допускают публичную наготу в тех случаях, когда она не имеет отношения к сексу и не беспокоит окружающих. Мьюз утверждает, что единственное место, куда она ходит только в одежде — это магазин.

Британские законы ясно говорят, что само по себе обнажение — это легально, но у меня же есть здравый смысл. Я не хожу в магазины голой, например. Я просто не ставлю себя в такие ситуации Люси Мьюз убежденная нудистка

Ранее сообщалось, что около 1300 нудистов приняли участие в крупнейшем ежегодном голом заплыве Sydney Skinny, который прошел в австралийском городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс. В этот раз число участников оказалось ниже, чем в 2018 году, когда оно составило 2505.