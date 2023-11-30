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13:04, 30 ноября 2023Путешествия

Пассажир разделся в самолете и угрожал уничтожить попутчиков из-за ссоры с женой

Bild: пассажир Lufthansa устроил дебош на рейсе в Бангкок из-за ссоры с женой

Фото: Stanislav Fosenbauer / Shutterstock / Fotodom

Пассажир немецкой авиакомпании Lufthansa поссорился с женой во время полета, устроил дебош и сорвал рейс. Подробности инцидента выяснило издание Bild.

Конфликт между гражданином Германии и тайской женой произошел на рейсе из Мюнхена в Бангкок. Неизвестно, что стало причиной ссоры, однако через несколько часов полета женщина сообщила бортпроводникам, что чувствует угрозу со стороны супруга, и попросила их вмешаться.

Очевидцы сообщили, что в порыве гнева мужчина начал кидаться едой, попытался поджечь плед зажигалкой, разбил свой телефон, разделся и стал угрожать уничтожить всех попутчиков. При этом дебошир игнорировал инструкции членов экипажа. «Это было жутко», — рассказал один из пассажиров самолета.

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      Мария Борисова
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