Полковника полиции арестовали по делу о миллионной взятке

В Петербурге арестовали полковника полиции Шиховцова по делу о миллионной взятке

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу начальника отдела главного следственного управления ГУ МВД полковника юстиции Игоря Шиховцова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Шиховцов пробудет под стражей до 28 января 2024 года. Его обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

О задержании полковника полиции и следователя по особо важным делам майора юстиции Зайцевой стало известно 29 ноября.

По версии следствия, Шиховцов и Зайцева требовали многомиллионную взятку от свидетельницы по делу о растрате, угрожая привлечь ее к уголовной ответственности. Речь идет о деле по комбинату социального питания «Юность», бывшему директору которого вменяют растрату в размере 25 миллионов рублей.