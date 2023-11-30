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20:06, 30 ноября 2023Наука и техника

Названы самые ненадежные автомобили

Consumer Reports: автомобили с ДВС оказались надежнее, чем электрокары и гибриды

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Специалисты Consumer Reports оценили качество и надежность автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), электрокаров и гибридных моделей. Об этом сообщает издание Engadget.

В ходе изучения порядка 330 тысяч автомобилей, выпущенных за последние 23 года, эксперты назвали традиционные машины с ДВС самыми надежными. Оказалось, что электромобили имеют на 79 процентов больше проблем с обслуживанием, чем машины с ДВС. В свою очередь, подключаемые гибриды ремонтируются сложнее авто с бензиновыми и дизельным двигателем на 146 процентов.

Каждая модель в списке получил свой рейтинг по 100-балльной шкале. Оказалось, что самые надежные машины выпускают азиатские автопроизводители — средняя оценка авто составила 63 балла. 46 баллов получили автомобили европейских компаний, 39 баллов — американских компаний.

Самыми проблемными оказались так называемые подключаемые гибриды (PHEV). Например, автомобили Chrysler Pacifica и Audi Q5 получили всего 14 баллов из 100.

В конце сентября британские эксперты перечислили самые проблемные иномарки на вторичном рынке. К ним отнесли Nissan X-Trail, Audi Q7, Kia Sorento, Land Rover Discovery, Range Rover, Ford Fiesta и другие модели.

Оружие России
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      Андрей Ставицкий
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