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01:12, 30 ноября 2023Спорт

«Реал Мадрид» победил «Наполи» в матче Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» победил «Наполи» со счетом 4:2 в матче Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Испанский «Реал Мадрид» одержал победу над итальянским «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. На девятой минуте счет открыл нападающий итальянцев Джованни Симеоне. Через три минуты счет сравнял полузащитник Родриго. На 22-й минут хавбек Джуд Беллингем вывел «Реал» вперед.

Во втором тайме на 47-й минуте счет вновь сравнял полузащитник Андре-Франк Замбо-Ангисса. На 84-й минуте забил хавбек Нико Пас. На 94-й минуте окончательный счет во встрече установил нападающий Хоселу.

Таким образом, после пяти матчей «Реал Мадрид» лидирует в группе С, набрав 15 очков. «Наполи» располагается на втором месте, имея в активе семь очков.

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      Анастасия Борисова
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