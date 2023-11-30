Россиянам назвали желаемые сроки сообщения об увольнении

SuperJob: 72 процента работодателей хотят за месяц узнавать об уходе сотрудников

Более 70 процентов работодателей в России хотят заранее знать о готовящемся уходе сотрудников, следует из опроса аналитиков SuperJob. Оптимальным вариантом они назвали информирование об увольнении за месяц, а не за две недели, сообщает РИА Новости.

В желании быть заранее информированными об уходе специалиста признались 72 процента работодателей. Такой подход даст больше времени на поиски нового человека, а также позволит принять дела уходящего, объяснили они.

Поиск замены тому, кто ранее работал на руководящей должности, займет еще больше времени, предупредили опрошенные. На это, по их словам, в среднем уходит от полутора месяцев.

С нехваткой кадров сейчас сталкиваются 85 процентов компаний в стране, добавили эксперты. Особенно непросто ситуация складывается при поиске инженеров, водителей грузовиков и разнорабочих.

Ранее аналитики рассказали, как справиться с кадровым голодом. Чтобы решить эту проблему к 2030 году, потребуется переобучить 25 миллионов россиян, подсчитали в Агентстве трансформации и развития экономики (АТРЭ). Нехватку кадров здесь связали не только с демографическими особенностями, но и с обесцениванием профобразования.

По данным крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, самую высокую зарплату среди представителей рабочих профессий получают водители такси. Их заработок составляет до 105 тысяч рублей в месяц. На второй строчке оказались курьеры, на третьей — торговые представители.

