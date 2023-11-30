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16:21, 30 ноября 2023Ценности

Российская стилистка назвала самую модную зимнюю обувь для мужчин

Стилистка Колесникова назвала хайкеры самой модной мужской обувью на зиму

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Российская стилистка Елена Колесникова назвала самую модную зимнюю обувь для мужчин. Соответствующий материал публикует газета «Metro Москва».

По словам стилистки, в текущем сезоне актуальной стала удобная и практичная обувь с массивной подошвой и непромокаемым покрытием. Так, в список удачных моделей, по словам эксперта, входят хайкеры. «В прошлом — ботинки для альпинистов, а сейчас — модный тренд. Их отличает легкий вес и протекторная подошва, имеющая хорошее сцепление с поверхностью, что исключает скольжение», — пояснила Колесникова.

Собеседница издания также назвала ботинки на шнуровке. «Да, такую обувь сложно сочетать с классическими брюками, но она также прекрасно комплектуется с джинсами или чиносами. Если заправите брюки внутрь, то непременно добавите образу брутальности», — рассказала женщина.

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Кроме того, Колесникова обратила внимание на спортивную обувь, такую как кроссовки и кеды, а также ботинки с прорезиненными носами.

«Осенью и зимой обувь с прорезиненной носовой частью актуальна как никогда. Такие модели точно созданы для нашей зимы: подойдут и в снег, и в дождь, им меньше страшны реагенты. Опять же отдайте предпочтение высоким вариантам с утепленной подкладкой. Или же берите с запасом для шерстяных или меховых стелек», — уточнила специалистка.

В заключение Колесникова подчеркнула, что уместными будут цветные модели обуви и массивные челси. «С учетом сегодняшних модных тенденций их подошва должна быть толстой, рисунок протектора выражен, а самый лучший вариант — с прорезиненной носовой частью. Такая модель будет отлично сидеть как с узкими укороченными джинсами, так и с остромодными широкими брюками», — подытожила она.

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      Екатерина Ештокина
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