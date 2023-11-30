Российская стилистка назвала самую модную зимнюю обувь для мужчин

Стилистка Колесникова назвала хайкеры самой модной мужской обувью на зиму

Российская стилистка Елена Колесникова назвала самую модную зимнюю обувь для мужчин. Соответствующий материал публикует газета «Metro Москва».

По словам стилистки, в текущем сезоне актуальной стала удобная и практичная обувь с массивной подошвой и непромокаемым покрытием. Так, в список удачных моделей, по словам эксперта, входят хайкеры. «В прошлом — ботинки для альпинистов, а сейчас — модный тренд. Их отличает легкий вес и протекторная подошва, имеющая хорошее сцепление с поверхностью, что исключает скольжение», — пояснила Колесникова.

Собеседница издания также назвала ботинки на шнуровке. «Да, такую обувь сложно сочетать с классическими брюками, но она также прекрасно комплектуется с джинсами или чиносами. Если заправите брюки внутрь, то непременно добавите образу брутальности», — рассказала женщина.

Кроме того, Колесникова обратила внимание на спортивную обувь, такую как кроссовки и кеды, а также ботинки с прорезиненными носами.

«Осенью и зимой обувь с прорезиненной носовой частью актуальна как никогда. Такие модели точно созданы для нашей зимы: подойдут и в снег, и в дождь, им меньше страшны реагенты. Опять же отдайте предпочтение высоким вариантам с утепленной подкладкой. Или же берите с запасом для шерстяных или меховых стелек», — уточнила специалистка.

В заключение Колесникова подчеркнула, что уместными будут цветные модели обуви и массивные челси. «С учетом сегодняшних модных тенденций их подошва должна быть толстой, рисунок протектора выражен, а самый лучший вариант — с прорезиненной носовой частью. Такая модель будет отлично сидеть как с узкими укороченными джинсами, так и с остромодными широкими брюками», — подытожила она.

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