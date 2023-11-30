С бывшим бойфрендом Волочковой могли расправиться в колонии из-за денег

Shot: бывшего бойфренда Волочковой могли убить в колонии из-за денег

С бывшим возлюбленным балерины Анастасии Волочковой 46-летним директором банного комплекса Сергеем Кузнецовым могли расправиться в колонии из-за денег. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на жену Кузнецова.

Женщина уверена, что ее муж стал жертвой вымогателей. По ее словам, у Кузнецова были большие деньги, и он мог не поделиться ими с другими арестантами. Жена Кузнецова сказала, что он не мог так с ней поступить в день, на который была назначена очная ставка. Перед этим супруги помирились и вели регулярную переписку.

28 ноября в СИЗО «Матросская Тишина» Кузнецова обнаружили без признаков жизни. Его тело нашел сокамерник.

Предпринимателя взяли под стражу за избиение жены. Кузнецову вменялась статья 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.