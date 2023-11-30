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14:04, 30 ноября 2023Забота о себе

Серена Уильямс пожаловалась на проблемы с ментальным здоровьем

Теннисистка Серена Уильямс пожаловалась, что плохо себя чувствует

Фото: Danielle Parhizkaran / Reuters

Американская теннисистка Серена Уильямс напомнила поклонникам, что у всех людей бывают плохие дни. На проблемы с ментальным здоровьем она пожаловалась в социальной сети X (бывший Twitter), пишет издание People.

42-летняя спортсменка призналась, что чувствует себя «не окей». «И это нормально — не быть окей. Никто не чувствует себя хорошо каждый день. Если вам плохо сегодня, я с вами. Всегда есть завтрашний день», — написала она.

В 2022 году Серена Уильямс обсуждала свои ментальные особенности с Селеной Гомес для платформы певицы, посвященной психическому здоровью. «Мои главные ментальные упражнения в основном направлены на то, чтобы выучиться отключаться. И я делала так годы подряд еще до того, как ментальное здоровье стало беспокоить всех», — отмечала она.

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Ранее звезда популярного сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун призналась, что испытывает проблемы с доверием из-за того, что с детства была вынуждена находиться в центре внимания. По словам актрисы, частая критика ее внешности и поступков со стороны общественности оказали сильное негативное влияние на ее эмоциональное состояние и подорвали ментальное здоровье.

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      Александра Лисица
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