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11:44, 30 ноября 2023Россия

Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград решили отложить

Референдума о переименовании Волгограда в Сталинград не будет в ближайшее время
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград не будет проводиться в ближайшее время. Об этом заявил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, сообщает РИА Новости.

«Мы не переименовываем Волгоград в Сталинград сегодня, мы не объявляем референдум по переименованию. Более того, в ближайшее время никакого референдума не будет, и тем более референдума во время голосования за президента Российской Федерации для того, чтобы, как пишут (СМИ — прим. «Ленты.ру»), явка была, у нас точно не будет», — сказал он.

30 ноября Волгоградская областная дума приняла измененный закон о переименовании регионального центра. В поправках к статье об административном устройстве прописано, что переименовать Волгоград можно путем проведения не местного, как было раньше, а областного референдума.

В феврале ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Волгограда, согласно которому 67 процентов из них не поддерживают идею переименования города в Сталинград.

Волгоград был основан в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 год — Сталинград. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в городе и его окрестностях прошла Сталинградская битва — ставшее переломным сражение Великой Отечественной войны.

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      Игорь Дмитров
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