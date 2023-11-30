Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград решили отложить

Референдума о переименовании Волгограда в Сталинград не будет в ближайшее время

Референдум о переименовании Волгограда в Сталинград не будет проводиться в ближайшее время. Об этом заявил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, сообщает РИА Новости.

«Мы не переименовываем Волгоград в Сталинград сегодня, мы не объявляем референдум по переименованию. Более того, в ближайшее время никакого референдума не будет, и тем более референдума во время голосования за президента Российской Федерации для того, чтобы, как пишут (СМИ — прим. «Ленты.ру»), явка была, у нас точно не будет», — сказал он.

30 ноября Волгоградская областная дума приняла измененный закон о переименовании регионального центра. В поправках к статье об административном устройстве прописано, что переименовать Волгоград можно путем проведения не местного, как было раньше, а областного референдума.

В феврале ВЦИОМ опубликовал результаты опроса жителей Волгограда, согласно которому 67 процентов из них не поддерживают идею переименования города в Сталинград.

Волгоград был основан в 1589 году, до 1925 года носил название Царицын, с 1925 по 1961 год — Сталинград. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в городе и его окрестностях прошла Сталинградская битва — ставшее переломным сражение Великой Отечественной войны.