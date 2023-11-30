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01:26, 1 декабря 2023Экономика

Стало известно о пройденном в России пике роста зарплат

РБК: пик роста зарплат в России был пройден

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Пик роста зарплат в России пройден, у бизнеса заканчиваются средства на «зарплатную гонку». Об этом эксперты рассказали РБК.

Как рассказали в ВНИИ труда Минтруда России, повышенный спрос, а вместе с ним и повышенные зарплатные ожидаются, наблюдается в производственных отраслях, строительстве, IТ-секторе, логистике.

По мнению экспортов, проблема роста зарплат чувствует в производственных отраслях, особенно выполняющих госзаказ. Привлекать новых сотрудников возможно только высокой оплатой труда, однако не всегда специалисты отвечают нужным требованиям.

Рост зарплат сохранится у инженерного персонала, квалифицированных рабочих, полагают эксперты.

По итогам сентября реальный рост зарплат составил 7,2 процента, в августе же было 9,5 процентов, в то время как безработица держится на уровне рекордных трех процентов.

При этом в Центробанке считают, что именно дефицит рабочей силы станет основной проблемой российской экономики. По мнению представителя Банка России Эльвиры Набиуллиной, для дальнейшего роста ВВП необходимо обеспечить не наличие денег и кредитов, а повысить производительность труда.

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      Марина Совина
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