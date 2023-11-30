В Испании рассказали о самом переломном моменте в истории Европы

Глава МИД Испании Альбарес: сейчас Европа переживает самый переломный момент

Сейчас Европа переживает самый переломный момент в истории после падения Берлинской стены. Об этом на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в столице Северной Македонии Скопье заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает ТАСС.

По его словам, в этом контексте всеобъемлющая концепция безопасности ОБСЕ становится так же необходима, как и потребность укреплять связи со средиземноморскими и азиатскими партнерами организации.

Министр отметил, что ОБСЕ должна продолжать преследовать свои цели по сближению между часто расходящимися во мнении странами организации. «Несмотря ни на что существует неминуемая опасность паралича, связанная с трудностью достижения консенсуса по основным предстоящим решениям, наиболее важными из которых являются председательство в 2024 году, единый бюджет, обновление высших должностей», — рассказал он.

Ранее премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский выразил мнение, что участие России в СМИД ОБСЕ является дипломатической победой организации. Благодаря участию российской делегации в саммите ОБСЕ продолжит быть гарантом обеспечения развития демократических и мирных процессов в Европе.