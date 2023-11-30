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17:21, 30 ноября 2023Бывший СССР

В Киргизии пригрозили опубликовать фото известных посетителей борделей

Вице-премьер Киргизии пригрозил опубликовать фото посещающих бордели госслужащих

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Вице-премьер и председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев пригрозил опубликовать фото депутатов, госслужащих, общественных деятелей и бизнесменов, пользующихся услугами интим-салонов в республике. Об этом он заявил во время открытия служебного здания для сотрудников ГКНБ, передает «Sputnik Кыргызстан».

Глава ведомства сообщил о выявлении 200 девушек, работавших в подобных борделях. При этом он отметил, что в ГКНБ «взяли на учет» всех девушек и мужчин, пользующихся их услугами.

«Если вы не перестанете этим заниматься и попадетесь в следующий раз, несмотря на занимаемую должность, какой бы она ни была, покажем ваши лица. Предупреждаю всех, вы должны знать, что с такими отрицательными явлениями мы будем бороться до конца», — сказал вице-премьер.

Ташиев также приказал к 1 декабря пресечь работу всех интим-салонов в Киргизии. В противном случае он пригрозил лишить должностей глав органов местного самоуправления и правоохранительных структур, если на территории их ответственности обнаружат бордели.

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      Георгий Нестеров
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