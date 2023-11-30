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12:32, 30 ноября 2023Мир

В Кремле прокомментировали запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой

Песков назвал запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой абсурдным и глупым

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Решение болгарских властей абсурдное и глупое. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет Болгарии на пролет в Северную Македонию правительственного борта с официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой, сообщает ТАСС.

«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена — это первое. Второе — она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье — она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа», — констатировал он.

Песков также обратился к Софии и призвал болгарское правительство попытаться из последних сил сохранить трезвость в принимаемых решениях.

Ранее Захарова высмеяла запрет пролетать над территорией Болгарии. Она назвала такое решение злобной глупостью русофобов и поинтересовалась, может ли пролететь над страной без самолета или на космическом транспорте.

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      Дарья Балацкая
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