В Кремле прокомментировали запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой

Песков назвал запрет Болгарии на пролет борта с Захаровой абсурдным и глупым

Решение болгарских властей абсурдное и глупое. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет Болгарии на пролет в Северную Македонию правительственного борта с официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой, сообщает ТАСС.

«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена — это первое. Второе — она, конечно, не укладывается ни в какие рамки. Третье — она абсолютно абсурдна и, можно даже сказать, глупа», — констатировал он.

Песков также обратился к Софии и призвал болгарское правительство попытаться из последних сил сохранить трезвость в принимаемых решениях.

Ранее Захарова высмеяла запрет пролетать над территорией Болгарии. Она назвала такое решение злобной глупостью русофобов и поинтересовалась, может ли пролететь над страной без самолета или на космическом транспорте.