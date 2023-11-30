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12:01, 30 ноября 2023Россия

В Кремле раскрыли формат прямой линии и пресс-конференции Путина

Песков: прямая линия и пресс-конференция Путина будет без ограничений по времени
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина не будет иметь ограничений по времени. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, прямая линия и пресс-конференция не имеют определенного хронометража, это всегда «продолжительное и содержательное мероприятие».

Пресс-конференция и прямая линия с Путиным состоится 14 декабря. В этот день президент подведет итоги года, пообщается с представителями СМИ и гражданами. Прием вопросов от жителей России начнется 1 декабря.

Прямая линия и пресс-конференция пройдут в объединенном формате. Такой формат использовался и ранее — в 2020 году оба мероприятия по отдельности помешала провести пандемия коронавируса.

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      Анастасия Шейкина
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