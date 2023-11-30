В НАТО рассказали о развитии конфликта на Украине до конца 2024 года

Euractiv: в НАТО считают, что Украина не сможет вытеснить Россию до конца 2024

НАТО считает, что Украина, вероятно, не сможет вытеснить российские войска с завоеванных в ходе конфликта территорий до конца 2024 года. Об этом сообщает Euractiv.

Как сообщает издание, западные союзники Киева обещают продолжить финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не прекращать военную поддержу, даже несмотря на то, что кризис на Ближнем Востоке отвлекает часть их внимания. Однако планы по развитию и ускорению производства в оборонной промышленности для обеспечения заказов на оружие, особенно ракет и боеприпасов, идут не совсем так, как было намечено.

Представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что Украина, вероятно, не сможет выдворить все российские войска с территории до конца 2024 года.

Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что Запад не хочет, чтобы Украина победила в конфликте. Он также отметил, что общественная поддержка поставок оружия на Украину будут постепенно ослабевать в преддверии выборов во многих западных странах.