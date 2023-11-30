В Северной Осетии стартовал международный форум «Южные ворота России»

Международный форум «Южные ворота России» стартовал в Северной Осетии

Международный экономический форум «Южные ворота России» стартовал в Северной Осетии в четверг, 30 ноября. Об этом пишет «Осетия-Ирыстон».

Отмечается, что он проводится уже в девятый раз. В пленарном заседании форума принял участие премьер республики Борис Джанаев. По его словам, за несколько лет работы эта площадка завоевала авторитет бизнес-сообщества не только России, но и зарубежных стран.

«Развитие международного туризма и укрепление деловых связей с бизнес-партнерами — имеет большие перспективы, — заявил председатель регионального правительства. — Северная Осетия в этом плане играет стратегическую роль и обладает хорошим потенциалом».

Более того, Джанаев подчеркнул, что о привлекательности республики свидетельствует значительный рост турпотока. «Конечно, это требует динамичного развития сервиса и современной инфраструктуры», — добавил он.

Ранее в ноябре стало известно, что к концу 2023 года власти Владикавказа планируют переселить из аварийного жилья более сотни семей. Об этом рассказал замначальника отдела ЖКХ комитета ЖКХ администрации местного самоуправления столицы Северной Осетии Умар Губаев.

