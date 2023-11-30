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07:02, 30 ноября 2023Из жизни

Женщина проснулась и нашла в своей постели грабителя

Фото: Cassidy Dickens / Unsplash

В США женщина проснулась и обнаружила, что незнакомый мужчина хватает ее за бедро. Об этом сообщает WISN CHANNEL 12.

Жительница города Милуоки пережила шок, проснувшись в 6:45 утра 24 ноября и обнаружив в постели рядом с собой грабителя, который проник в ее дом ночью. В комнате с хозяйкой дома спали ее несовершеннолетние дети. Злоумышленник начал трогать женщину руками в перчатках, а когда она попросила не насиловать ее на глазах у детей, посоветовал «заткнуться и раздвинуть ноги». Они вступили в борьбу, которая продолжалась до тех пор, пока в комнату не зашла дочь женщины. Грабитель тут же спрыгнул с кровати и выбежал из дома, оставив в комнате свой телефон.

Американка обратилась в полицию. Правоохранители нашли в телефоне злоумышленника видео, которое он снимал во время взлома и проникновения в дом. Он также снял процесс мастурбации у постели пострадавшей. Впоследствии полицейские идентифицировали нападавшего как 18-летнего Тихуана Уотсона и арестовали его. Против него были выдвинуты обвинения в ограблении и попытке изнасилования.

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По словам пострадавшей, ей хотелось бы, чтобы Уотсон получил максимально суровый приговор, и его «буквально похоронили в тюрьме».

Ранее сообщалось, что в Уэльсе вынесли приговор курьеру, который забрался в постель к клиентке и попытался ее поцеловать. Мужчина проник в спальню женщины, дважды попытался ее поцеловать, коснулся ее бедра рукой и прижался к ней своим телом.

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      Антонина Черташ
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