Актер пронес в аэропорт подарок от бабушки и озадачил сотрудников контроля

Пассажир самолета пронес в аэропорт Канзаса подарок от бабушки и озадачил сотрудников контроля. Об этом он рассказал в видео, размещенном на его странице в TikTok.

По словам 23-летнего актера Бретта Гаффни (Brett Gaffney), перед отъездом в Калифорнию бабушка вручила ему тяжелый рюкзак и взяла с него слово не открывать его до прибытия по месту назначения. Молодой человек прислушался и поехал в авиагавань, однако при досмотре был задержан сотрудниками службы безопасности.

Гаффни объяснил, что не знает о содержимом рюкзака. Тогда работники аэропорта открыли сумку и обнаружили внутри пишущую машинку. «Бабушка хотела, чтобы меня арестовали», — пошутил мужчина в ролике, но его быстро отпустили.

Ранее австралийский турист спрятал кокаин в паспорте и попался в аэропорту Пхукета, Таиланд. Когда путешественник предъявил паспорт на стойке иммиграционной службы, в нем нашли пластиковый пакетик с подозрительным белым порошком.