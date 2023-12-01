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14:01, 1 декабря 2023Путешествия

Актер пронес в аэропорт подарок от бабушки и озадачил сотрудников контроля

Кадр: TikTok

Пассажир самолета пронес в аэропорт Канзаса подарок от бабушки и озадачил сотрудников контроля. Об этом он рассказал в видео, размещенном на его странице в TikTok.

По словам 23-летнего актера Бретта Гаффни (Brett Gaffney), перед отъездом в Калифорнию бабушка вручила ему тяжелый рюкзак и взяла с него слово не открывать его до прибытия по месту назначения. Молодой человек прислушался и поехал в авиагавань, однако при досмотре был задержан сотрудниками службы безопасности.

Гаффни объяснил, что не знает о содержимом рюкзака. Тогда работники аэропорта открыли сумку и обнаружили внутри пишущую машинку. «Бабушка хотела, чтобы меня арестовали», — пошутил мужчина в ролике, но его быстро отпустили.

Ранее австралийский турист спрятал кокаин в паспорте и попался в аэропорту Пхукета, Таиланд. Когда путешественник предъявил паспорт на стойке иммиграционной службы, в нем нашли пластиковый пакетик с подозрительным белым порошком.

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      Зарина Дзагоева
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