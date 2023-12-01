«АвтоВАЗ» возобновил выпуск внедорожников с двигателями Евро-5

Перезапущено производство Niva Legend и Niva Travel с двигателями Евро-5

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск машин Lada Niva Legend и Niva Travel, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двигателями экостандарта Евро-5. Их рекомендованная цена составит не менее 927,5 тысячи и 1,215 миллиона рублей соответственно, сообщил автопроизводитель.

«Легендарные внедорожники вновь получили антиблокировочную систему тормозов и систему снижения токсичности, соответствующую экостандарту Евро-5», — заявили в компании. Там отметили, что ABS появилась на автомобилях Niva после реинжиниринга и комплекса проведенных испытаний.

«АвтоВАЗ» был вынужден «откатить» двигатели моделей своих авто к более низкому экостандарту Евро-2 в 2022 году, так как начал испытывать трудности с поставками комплектующих из-за санкций. С 1 сентября российский автогигант возобновил производство популярной Lada Granta с двигателями Евро-5.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил 30 ноября о выделении дополнительных 15 миллиардов рублей на развитие отечественного автопрома. По его словам, средства пойдут на финансирование не менее десяти значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности.