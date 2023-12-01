Бывший премьер Украины объяснил успех Майдана 2014 года

Азаров: к успеху Майдана 2014 года привела отставка правительства

Майдан 2014 года на Украине привел к государственному перевороту из-за отставки действующего правительства. Так успех протестующих объяснил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает РИА Новости.

«Власть себя сама обессилила. Все руководители стали "исполняющими обязанности", новое правительство не было сформировано, заговорщики в лице американского правительства прекрасно поняли, что создалась самая удобная ситуация для реального государственного переворота», — сказал экс-премьер.

Он заявил, что центральным органам власти следовало покинуть столицу и переместиться в ту часть страны, которая не поддерживала ее свержение. «Может быть надо было перемещать Верховную Раду в ту часть страны, которая была спокойна, обеспечивала защиту, обеспечивала твердые позиции при попытке переворота», — предположил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Майдан силовым переворотом, спонсированным из-за рубежа. Он добавил, что в финансировании протестов из-за рубежа прямо и косвенно признались представители иностранных государств, что тоже «ни для кого не тайна».