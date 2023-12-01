Продажи грузовиков в России выросли за счет перелицованных китайцев

Sollers: в ноябре компания продала в России рекордное количество грузовиков

Российский производитель грузовиков Sollers отчитался о рекордных продажах. В ноябре компания реализовала 1402 автомобиля, и это на 12 процентов больше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщает Autonews.

С начала года компания реализовала 7530 автомобилей Sollers. Продажи выросли за счет Sollers Atlant, которые являются перелицованными китайскими JAC Sunray. За 11 месяцев россияне приобрели 6541 грузовик этой модели. Минимальная стоимость новых легковых коммерческих автомобилей, представленных в конце 2022 года, составляет от 2,9 миллиона рублей. Помимо обычного фургона, Atlant выпускают в нескольких модификациях: грузовой тентованной версии и спецвариантах, включая «Скорую помощь».

Летом 2023 года Sollers перезапустила завод во Владивостоке, где ранее производили японские автомобили Mazda. Предприятие переоборудовали под выпуск пикапов ST6 — перелицованной версии китайского JAC T6. Это полноприводный автомобиль с механической 6-ступенчатой коробкой передач и двигателем объемом два литра.

Согласно данным Росстата, в октябре 2023 года объем производства легковых автомобилей составил 59,2 тысячи единиц. В годовом выражении выпуск автомобилей вырос на 58,4 процента. С начала 2023-го с конвейеров российских производителей сошло 417 тысяч машин (плюс 8,1 процента в годовом выражении). Такой прирост обеспечили начало производства лифтбеков «Москвич 6» на столичном заводе, выпуск кроссоверов BAIC X7 на заводе «Автотор» в Калининграде и начало работ над линейкой пикапов Sollers во Владивостоке.