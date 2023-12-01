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15:21, 1 декабря 2023Среда обитания

Дачников призвали сложить картофельные очистки и хранить до весны

Агроном Коврижных: сохраненные до весны картофельные очистки послужат удобрением

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Агроном Анастасия Коврижных призвала дачников не выбрасывать картофельные очистки и вместо этого хранить их до весны. Ее слова приводит «БелНовости».

Эксперт посоветовала сделать в домашних условиях подобие компостера и складывать туда очистки от картофеля. Коврижных пояснила, что они станут отличной подкормкой для огорода весной, так как содержат большое количество питательных элементов, в том числе кальций, железо и йод. Агроном рекомендовала с наступлением дачного сезона закопать очистки от картофеля в грунт — это поможет удобрить огородные культуры, плодовые деревья и кустарники. Помимо этого, рассказала она, картофельные очистки можно использовать для подкормки комнатных растений.

В ноябре дачникам назвали способы задержать снег на участке.

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      Полина Кислицына
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