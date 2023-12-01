Экс-сотрудник Белого дома заявил о заставшем врасплох власти США распаде СССР

Экс-помощник главы Минфина при Рейгане Робертс: США не ожидали распада СССР

Никто в Соединенных Штатах, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ), не ожидал распада Советского Союза. Об этом заявил РИА Новости бывший помощник главы минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Это событие застало правительство США врасплох», — сказал он.

Робертс отметил, что в настоящее время ряд консерваторов приписывают 40-му президенту США Рональду Рейгану победу в холодной войне с СССР. Сам экс-сотрудник Белого дома назвал это нонсенсом. По его словам, руководство США тех лет верило в необходимость окончания холодной войны, а не победы в ней.

Ранее бывший советник нескольких американских президентов Патрик Бьюкенен заявил, что в годы холодной войны президенты США Дуайт Эйзенхауэр, Ричард Никсон и Рональд Рейган, стремились найти точки соприкосновения и избежать конфликта с СССР, поэтому и в современности важно не усиливать конфронтацию.