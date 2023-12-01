Отказом от абортов в частных клиниках регионов России заинтересовались в ФАС

ФАС просит власти Крыма и Татарстана объяснить отказ частных клиник от абортов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отправила запрос в Минздравы Крыма и Татарстана в связи с ограничениями абортов в частных клиниках регионов. В ведомстве заинтересовались инициативами местных властей после обращения о возможном нарушении законодательства России. ФАС напомнила, что по закону власти не имеют права ограничивать конкуренцию. Документ опубликован в группе службы в соцсети «ВКонтакте».

В тексте запроса, разосланного в регионы, говорится, что поводом для него послужило обращение от 10 ноября 2023 года, в котором указывалось, что частные клиники Татарстана и Крыма, имеющие лицензию на проведение аборта, стали отказывать пациентам в процедуре, «получив предложение от региональных органов управления здравоохранением».

Сославшись на статью 15 Закона о конкуренции, в ФАС напомнили, что в России действует запрет на принятие органами власти решений, ограничивающих конкуренцию.

Антимонопольный орган выявляет и пресекает действия, в том числе органов государственной власти субъектов Российской Федерации, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. На основании статей 22, 23, части 1 статьи 25, части 6 статьи 44 Закона о конкуренции (...) ФАС России просит Минздрав Республики Крым и Минздрав Республики Татарстан не позднее 7 рабочих дней с даты получения настоящего запроса представить в ФАС России письменные пояснения по данному вопросу Обращение ФАС

В ответ на комментарий в группе ФАС во «ВКонтакте» представитель ведомства уточнил, что направление подобных запросов «прямо предусмотрено законом и не содержит позиции ФАС на стадии рассмотрения заявлений». «Позиция Минздрава Республики Крым и Минздрава Республики Татарстан по поступившим в ФАС заявлениям запрошена исключительно в целях всесторонней и полной оценки ситуации в рамках рассмотрения обращений», — отметили в ФАС.

О неправомерности запрета абортов в частных клиниках говорили ранее в Ассоциации частных клиник Петербурга. В ответ на запрос Госдумы там объяснили, что государственные медучреждения делают аборты не только в рамках ОМС, но и на платной основе, и, равно как и частные клиники, извлекают из этого выгоду. Медики Петербурга также указали на то, что запрет противоречит статье 8 пункту 2 Конституции, согласно которой в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Помимо Татарстана и Крыма, от проведения абортов в частных клиниках отказались в Липецкой и Курской областях. Часть клиник убрала процедуру из списка услуг в Мордовии и ХМАО. Запрет абортов в частных клиниках обсуждается Калининградской и Челябинской областях, а также в Приморском крае. В Нижегородской области разработан законопроект о запрете абортов в частных клиниках на федеральном уровне, он будет направлен на рассмотрение в Госдуму. Инициаторы запрета считают, что он поможет улучшить показатели рождаемости. Еще одна претензия к частным клиникам в том, что они якобы не соблюдают «неделю тишины» и не проводят консультации психологов, священников и соцработников перед абортом.

Вместе с тем эксперты считают, что ограничения, связанные с абортами, никак не скажутся на рождаемости, а только навредят женщинам. По словам демографа Игоря Ефремова, показатель абортов в России не выше, чем в других развитых странах, где эта процедура не запрещена. Запрет абортов не приведет к постоянному росту рождаемости, но может привести к распространению «опасных для жизни и здоровья женщин практик провоцирования выкидышей, нелегальных искусственных абортов», а также к росту младенческой смертности «от внешних причин».

По словам гинеколога, эксперта ВОЗ Любови Ерофеевой, сокращение числа мест на проведение аборта приведет к очередям и заставит женщин в сложной жизненной ситуации страдать еще больше, но на рождаемость не повлияет никак. Она подчеркнула, что женщины делают аборт только в случае нежеланной беременности, желанные беременности никто не прерывает.