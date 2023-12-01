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15:31, 1 декабря 2023Мир

Лавров рассказал о планах США по созданию базы на Черном море

Глава МИД России Лавров: США планировали создать базу на Черном море

Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

США и Великобритания планировали в условиях действия Минских соглашений создать базу на Черном и Азовском морях, что создавало риски для России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Планировалось создание американской военной базы на Черном море, а британской — на Азовском море. Если вы представляете карту, это неприемлемо ни в каких обстоятельствах», — рассказал дипломат на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Ранее Лавров заявил, что для начала политического процесса по Украине «нужны двое, как в танго». Глава МИД сравнил международный политический процесс с парным танцем, посетовав на то, что на Украине «танцуют не танго, а брейк-данс». Он также отметил, что сегодня Москва не видит сигналов от Киева или «его хозяев» о готовности к урегулированию конфликта.

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      Максим Габриелян
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