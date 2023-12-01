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20:54, 1 декабря 2023Экономика

В России оценили нехватку кадров в промышленности

Минпромторг заявил о необходимости 870 тысяч человек для работы в промышленности

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В ближайшие шесть лет Россия должна резко нарастить количество кадров для работы на предприятиях обрабатывающей промышленности. Об этом говорится в сообщении Минпромторга по итогам Координационного совета по промышленности.

В настоящее время в отрасли заняты почти 10 миллионов человек, к 2030 году их должно быть на 870 тысяч больше. В том числе специалистов со средним профессиональным образованием нужно 622 тысячи, а с высшим — 248 тысяч человек.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, для решения этой задачи в стране уже существуют различные инструменты — например, «Профессионалитет», «Передовые инженерные школы» и различные чемпионаты профессионального мастерства.

Министр призвал регионы активнее включаться в работу, начиная с профориентации в старших классах и возрождения технических кружков. Он отметил, что в стране пытаются ускорить процесс подготовки специалистов, где-то они одновременно с учебой проходят практику на предприятиях, чтобы потом уйти туда работать.

Ранее главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов рассказал, что готовить инженеров в области машиностроения отказались сразу семь регионов страны, в том числе Амурская область, Кабардино-Балкария и Забайкальский край. По его словам, причиной такого решения стала нехватка средств — нет денег для закупки необходимого оборудования, без которого современное образование невозможно.

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      Платон Щукин
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