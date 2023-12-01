Минюст повторно признал телеканал «Дождь» иноагентом

Минюст России повторно признал телеканал «Дождь» иностранным агентом

Минюст России повторно внес в реестр иностранных агентов телеканал «Дождь» (признан в России нежелательной организацией, а также иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

На этот раз в реестр иноагентов включено «иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"». Как отметили в ведомстве, оно является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей нежелательных на территории России организаций.

Телеканал уже признавался иноагентом в 2021 году. В список попало новое юридическое лицо.

Кроме того, иноагентами признали писателя и социолога Игоря Эйдмана, юриста Анастасию Буракову, а также основанный ею проект «Ковчег».

При этом «в связи с прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента» из списка исключены ООО «Телеканал Дождь» и региональный благотворительный фонд «Самарская губерния». Кроме того, в связи с ликвидацией из реестра исключена межрегиональная общественная организация «Открытый Петербург».

Ранее Минюст захотел штрафовать россиян за распространение материалов иноагентов без маркировки. Размер штрафа может составить от 300 тысяч рублей до полумиллиона.