Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:25, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Минюст повторно признал телеканал «Дождь» иноагентом

Минюст России повторно признал телеканал «Дождь» иностранным агентом

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минюст России повторно внес в реестр иностранных агентов телеканал «Дождь» (признан в России нежелательной организацией, а также иноагентом). Об этом сообщается на сайте ведомства.

На этот раз в реестр иноагентов включено «иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"». Как отметили в ведомстве, оно является публичной площадкой для иностранных агентов и представителей нежелательных на территории России организаций.

Телеканал уже признавался иноагентом в 2021 году. В список попало новое юридическое лицо.

Кроме того, иноагентами признали писателя и социолога Игоря Эйдмана, юриста Анастасию Буракову, а также основанный ею проект «Ковчег».

При этом «в связи с прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента» из списка исключены ООО «Телеканал Дождь» и региональный благотворительный фонд «Самарская губерния». Кроме того, в связи с ликвидацией из реестра исключена межрегиональная общественная организация «Открытый Петербург».

Ранее Минюст захотел штрафовать россиян за распространение материалов иноагентов без маркировки. Размер штрафа может составить от 300 тысяч рублей до полумиллиона.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Китай решил отобрать панд у США и Британии. Когда-то эти звери едва не привели к конфликту с СССР. Что будет теперь?

      Россияне объяснили желание помогать военным деньгами

      Египет оценил возможность возвращения к гуманитарному перемирию в секторе Газа

      В США заявили о ведущихся в обход Зеленского тайных переговорах Киева и Москвы

      СКА выиграл десятый матч в КХЛ подряд

      Диспансеризацию работающего населения в России сделают добровольной

      В Минобороны назвали причину увеличения штатной численности ВС РФ

      34 черных дельфина выбросились на берег в одной стране

      Минюст повторно признал телеканал «Дождь» иноагентом

      Клуб НХЛ выйдет на матч с полностью русской тройкой нападения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости