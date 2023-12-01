На Сахалине заработали 23 социальных магазина за год

Число социальных магазинов в Сахалинской области составило 771 за 2023 год

В течение 2023 года в Сахалинской области заработали 23 новых социальных магазина. Таким образом, общее число таких точек составило 771, пишет KP.RU.

Уточняется, что магазины открылась в Невельске и Холмске, в селах Вал Ногликского района, Ясное Тымовского района, Восток Поронайского района, Рыбацкое Анивского района и Вторая Падь Корсаковского района, а также в Березняках и Ново-Александровске, которые входят в состав областного центра. Сеть объединяет социальные магазины, фирменные торговые точки местных производителей и мобильные объекты.

Известно, что торговая наценка на социально значимые товары не превышает 15 процентов, что вдвое меньше среднестатистической наценки по региону.

В ноябре сообщалось, что в течение следующих 20 лет в Сочи планируют реализовать свыше 500 социальных объектов, а также построить автомагистраль в обход Адлера.