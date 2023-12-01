Экс-прокурор Крыма Поклонская назвала обман причиной трагедии Майдана на Украине

Причиной трагедии Майдана на Украине стал обман. Об этом заявила экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в Telegram.

По словам Поклонской, 1 декабря 2013 года Украина «была погружена в очередную фатальную стадию обмана», когда от «пустых обещаний» власти страны перешли к манипуляции сознанием людей.

Экс-прокурор привела фразу, сказанную Владимиром Зеленским в дебатах с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, когда Зеленский удивился итогам «революции достоинства». Власти страны не могли не знать о последствиях Майдана, заявила Поклонская.

По мнению бывшего прокурора Крыма, часть населения Украины решила поддаться обману и воспользоваться открывшейся возможностью получить власть в новой «обманутой и поруганной Украине».

После Майдана население страны поставили перед выбором, продолжила Поклонская. Тех, кто положительно воспринял Майдан, записали в патриоты, а противников — в «кремлевские агенты», пояснила она. Тем самым новые правители страны разделили Украину на два противоборствующих лагеря, «впустив в сердца [людей] ненависть друг к другу», заключила экс-прокурор.

Ранее в Кремле по случаю десятилетия Майдана дали оценку событиям на Украине того времени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Майдан является государственным переворотом, в ходе которого была свергнута законная власть.