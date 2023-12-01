dikGAZETE: многие финны лишились работы на фоне отсутствия российских туристов

Многие жители Финляндии лишились работы после разрыва отношений с Россией, рассказал обозреватель издания dikGAZETE Окай Депрем.

Он пояснил, что отсутствие российских туристов негативно отразилось на экономике в приграничных финских регионах. По словам журналиста, сотни миллионов долларов были вложены в развитие развлекательной, торговой и логистической инфраструктуры, которая теперь разрушена. «Десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих долгое время остаются без работы, по уши в долгах», — заявил он.

Депрем осудил действия властей Финляндии, отметив, что они олицетворяют «тиранию и безумие», которые сейчас происходят в европейских странах.

Ранее финское правительство приняло решение о прекращении действия договора о приграничном сотрудничестве с Россией. Власти пошли на такой шаг после того, как это сделала российская сторона.