Пижамы популярного бренда оказались опасными для здоровья

Блогерша Джина (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях по никнейму @rxpple_, рассказала об опасности популярных пижам для здоровья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 28,7 тысячи подписчиков.

Речь идет об изделиях британского бренда Primark. По словам инфлюэнсерши, многие пользователи упомянутой платформы сравнивали пижамы Soft Touch Print Boyfriend Pyjamas, цена которых составляет 15 фунтов (около 1,7 тысячи рублей), с моделями марки телезвезды Ким Кардашьян Skims. «Блогеры говорят, что они такие теплые и уютные. Но это мое напоминание вам о том, что не стоит покупать вещи, о которых говорят в соцсетях», — заявила Джина.

Так, юзерша показала на камеру бирку, на которой указан состав пижамы. Оказалось, что в ней содержится полиэстер. «Да, это пластик. Он не согревает вас, а просто варит заживо. Это не тепло. Это пот и сыпь», — заявила она.

Многие подписчики согласились с автором видео, который набрал более 65 тысяч просмотров. «Я не против полиэстера, но женские пижамы Primark имеют странную форму, а детские и вовсе быстро рвутся», «У меня дерматит. Буду избегать этих пижам», «Они выглядят очень просто. Даже не знаю, почему они вообще стали популярными», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что менструальное белье оказалось опасным для здоровья. В ходе эксперимента выяснилось, что в составе некоторых изделий содержалось значительное количество серебра, которое используется для борьбы с распространением микроорганизмов и устранения запаха.