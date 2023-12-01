Мужчина показал пенис пенсионерке и обвинил в этом заевшую молнию

В США арестовали сотрудника компании по борьбе с вредителями и уходу за газонами, который показал пенис двум женщинам. Об этом сообщает New York Post.

27-летний Тайлер Маунтин был взят под стражу после жалобы одной из клиенток. 76-летняя женщина рассказала, что в конце октября молодой человек был у нее, чтобы проверить помещения на наличие паразитов. По словам пенсионерки, когда Маунтин вышел из ванной «его половые органы были оголены, и он попросил помощи, обвиняя в произошедшем заевшую молнию на брюках». Женщина отказалась помочь ему.

Она сообщила о произошедшем в компанию, после чего Маунтина уволили. О происшествии была оповещена полиция. Менеджер фирмы рассказал следователю, что это была уже вторая жалоба на мужчину. Маунтина арестовали за непристойное обнажение только 22 ноября, так как женщина, написавшая первую жалобу, была в отъезде.

Когда полицейские связались с ней, оказалось, что в июле Маунтин, которого вызвали для стрижки газона, также оголил перед ней половые органы. Тогда он тоже сослался на то, что у него якобы сломалась молния на штанах.

В итоге мужчине предъявили два обвинения в непристойном обнажении перед свидетелями. В данный момент полиция выясняет, были ли еще пострадавшие от действий Маунтина.

Ранее сообщалось об эксгибиционисте из США, который гнался за женщиной 11 километров. Пытаясь скрыться от преступника, женщина сломала ногу в четырех местах и четыре месяца не могла ходить.

