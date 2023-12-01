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18:13, 1 декабря 2023Мир

Председатель ОБСЕ оценил роль России в организации

Председатель ОБСЕ Османи: принцип консенсуса без России работать не будет

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Принцип всеобщего консенсуса без согласия со стороны России не будет работать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил председатель организации, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, передает ТАСС.

«Но мы думаем, что этот принцип "консенсус минус один" не будет работать сейчас из-за того, что внутри ОБСЕ есть расхождения во мнениях. Некоторые члены читают, что ОБСЕ была основана как платформа для предоставления диалога между странами, мыслящими в противоположном ключе», — отметил политик.

Османи также добавил, что предназначение ОБСЕ заключается в привлечении к сотрудничеству стран с противоположными точками зрения и выработке «всеобъемлющего подхода к безопасности для мира и стабильности» в европейском регионе. По его мнению, дискуссии об исключении России «исчерпали себя».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в разрушении ОБСЕ. Он отметил, что сейчас происходит полная деградация всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности — и в военно-политическом, и в экономическом, и в гуманитарном, и правозащитном.

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      Максим Габриелян
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