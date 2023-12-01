Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Путин обсудил с Совбезом влияние технологического суверенитета на безопасность

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как стало известно, на встрече обсуждалось достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. С докладом выступил первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Помимо этого, в совещании приняли участие премьер-министр министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие постоянные члены совета.

Неделей ранее, 24 ноября, Путин обсудил с Совбезом работу российских загранучреждений. Также рассматривались вопросы, связанные с работой по организации деятельности с ближайшими соседями России на постсоветском пространстве.