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14:32, 1 декабря 2023Россия

Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Путин обсудил с Совбезом влияние технологического суверенитета на безопасность

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как стало известно, на встрече обсуждалось достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. С докладом выступил первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Помимо этого, в совещании приняли участие премьер-министр министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие постоянные члены совета.

Неделей ранее, 24 ноября, Путин обсудил с Совбезом работу российских загранучреждений. Также рассматривались вопросы, связанные с работой по организации деятельности с ближайшими соседями России на постсоветском пространстве.

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      Константин Лысяков
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