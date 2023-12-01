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17:11, 1 декабря 2023Силовые структуры

Стало известно число арестов и штрафов за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Суды вынесли приговоры более 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Суды арестовали, оштрафовали или назначили обязательные работы более 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

104 правонарушителей суды приговорили к административным арестам до десяти суток, на 94 участников беспорядков наложили административные штрафы от 3 до 10 тысяч рублей, а 42 осужденным назначили обязательные работы.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы прошли 29 октября из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. После случившегося полиция задержала 201 человека, из которых на 155 были составлены административные материалы.

Позднее Мамаева сообщила, что арест после беспорядков обжаловали 44 участника.

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