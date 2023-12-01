В Госдуме отреагировали на портрет Пугачевой в московском театре

Депутат Драпеко заявила, что запретить вешать портрет Пугачевой в театре нельзя

Запретить вешать портрет эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Московском театре эстрады нельзя. Об этом в разговоре с News.ru заявила депутат Госдумы Елена Драпеко.

При этом она указала на то, что певица является гражданкой России. «Это не ко мне вопрос. Если она нарушала законодательство и лишена гражданства Российской Федерации, а так, это просто осуждение. Мы можем только осудить, запретить не можем», — заявили в Госдуме.

Ранее представители Московского театра эстрады объяснили решение повесить портрет Пугачевой в холле здания. В пресс-службе заведения выразили удивление тем, что портрет артистки вызвал общественный резонанс.