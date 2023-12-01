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18:43, 1 декабря 2023Бывший СССР

В Киргизии выразили недовольство сменой флага страны

Президент Киргизии Жапаров получил негативную реакцию на закон о смене флага

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Граждане Киргизии выражают недовольство сменой государственного флага в соцсетях президента страны Садыра Жапарова. Об этом пишет Telegram-канал «СОСЕДИ | Центральная Азия».

Недовольные комментарии стали появляться на странице Жапарова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) под постами, не связанными с законом об изменении государственного символа Киргизии. Местные жители называют флаг «лучшим в мире» и «душой и гордостью» страны.

Ранее парламент Киргизии принял законопроект об изменении флага страны в первом чтении. Согласно законопроекту, предлагается изменить волнообразную форму лучей на прямую.

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      Юрий Леонов
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