В Кремле признали продолжительность санкций против России

Песков заявил об отсутствии сомнений в продолжительности санкций против России

Санкции против России введены на долгие годы, в этом можно даже не сомневаться. Таким образом высказывания помощника госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетта прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля согласился с тем, что Вашингтон и дальше будет оказывать давление на Россию, причем это было понятно и без слов Пайетта. Также он заявил, что попытки повлиять на российскую экономику являются незаконными.

Песков признал, что США — крупнейшая экономика мира, но попросил помнить, что мировая экономика Соединенными Штатами не ограничивается. Есть Китай и есть другие экономики, которым нужны энегоресурсы и энергоносители.

По словам пресс-секретаря президента РФ, «америкоцентричный мир завершается и наступает, наверное, период многообразия, в том числе и в международных экономических отношениях».

Также сегодня Песков рассказал, что Россия продолжит работу в формате ОПЕК+, поскольку считают важной роль объединения в стабилизации энергетических рынков и поддержании цен на нефть.