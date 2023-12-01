В России ритуальщики свалили гробы с детьми из ковша и захоронили в общей могиле

В Ярославле ритуальщики свалили гробы из ковша и захоронили в общей могиле

В Ярославле сотрудники ритуальной службы похоронили людей в общей могиле. Тела до места погребения доставили в ковше автопогрузчика, сообщает сетевое издание 76.ru.

В качестве братской могилы выступила траншея, пояснил изданию очевидец. Он подчеркнул, что таким образом за счет государства хоронят не только взрослых, но и детей. Таблички с датами рождения и смерти людей после погребения остались лежать на земле.

Власти города пояснили, что горожанин увидел работы в так называемом секторе для безродных, где хоронят одиноких людей. При этом в мэрии признали, что ритуальщики нарушили правила доставки гробов. Согласно правилам, гробы к месту захоронения должны нести двое сотрудников, отметили там.

Ранее в Москве была пресечена деятельность группировки, специализировавшейся на оказании ритуальных услуг. Злоумышленники получали информацию об умерших гражданах, после чего выходили на связь с их родственниками и навязывали им дорогостоящие услуги по захоронению.