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05:59, 1 декабря 2023Россия

В России выразили готовность возобновить связи с Западом

Сенатор Денисов: Россия не разрывала связи с Западом и готова возобновить их

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Москва не принимала решение о разрыве связей с западными странами, это была их инициатива, тем не менее она готова их возобновить на взаимовыгодной и справедливой основе. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам, бывший посол России в Китае Андрей Денисов.

По его словам, именно Запад приостанавливал и прекращал сотрудничество с Россией. «Мы в любой момент готовы возобновить, разумеется, на сбалансированной, взаимовыгодной и справедливой основе. Мне кажется, что такой баланс, он так или иначе возобладает, потому что это велит здравый смысл», — подчеркнул сенатор.

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил Европу об «очень серьезных последствиях» при отказе от России. Он пояснил, что в случае отказа от российского рынка европейские страны потеряют свою конкурентоспособность.

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      Марина Совина
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