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06:41, 1 декабря 2023Мир

В США предупредили о последствиях захвата российских активов для Киева

FP: получение российских резервов грозит стать для Украины палкой о двух концах

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Использование замороженных активов России в качестве рычага давления приведет к непреднамеренным последствиям как для Украины, так и для Запада. Об этом предупредила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис в колонке для Foreign Policy (FP).

Она отметила, что подобные меры приведут, в частности, к финансовой фрагментации. По словам колумнистки, в перспективе появление альтернативных финансовых механизмов грозит перечеркнуть эффективность западных санкций. «Кроме того, это затруднит западным службам безопасности возможность отслеживать финансовые операции групп, причастных, например, к терроризму или распространению ядерного оружия», — заявила она.

Помимо этого, Демараис выразила мнение, что получение российских резервов грозит стать для Украины палкой о двух концах. Она пояснила, что выступающие за прекращение финансовой поддержки Киева американские политики могут использовать это как аргумент в свою пользу. Кроме того, получение и возможная трата этих резервов лишит Киев возможности использовать их в качестве разменной монеты на мирных переговорах, добавила эксперт.

Также Демараис отметила, что подобный шаг может усугубить недовольство Западом на мировой арене, а также усилить ощущение двойных стандартов.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предупредил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов может привести к дестабилизации международной финансовой системы.

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      Марина Совина
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