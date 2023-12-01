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15:07, 1 декабря 2023Мир

В ВОЗ рассказали о регионе с самым быстрым ростом эпидемии ВИЧ

Директор европейского бюро ВОЗ Клюге заявил о самом быстром росте ВИЧ в Европе

Фото: Jose Cabezas / Reuters

В Европейском регионе наблюдается самый быстрый рост эпидемии ВИЧ. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает Reliefweb.

«По иронии судьбы, в Европейском регионе эпидемия ВИЧ-инфекции развивается быстрее всего в мире. 50 процентов людей в европейском регионе получают поздний диагноз — люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно, и нам не удается охватить их раньше», — сказал он.

По его словам, эта тенденция не меняется уже 10 лет. В ряде стран региона уровень смертности очень высок, в других же передача ВИЧ практически полностью остановлена.

Ранее сообщалось о разработке нового теста на ВИЧ-инфекцию. Уточняется, что экспресс-тест, сможет диагностировать одновременно ВИЧ и туберкулез.

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      Анастасия Заикина
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